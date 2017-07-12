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Архивное фото беженцев

Франция создаст 7,5 тыс центров для размещения лиц, просящих убежище

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что к 2019 году в стране появятся 7,5 тысяч новых центров для беженцев.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Франция к 2019 году создаст 7,5 тысяч новых центров для размещения лиц, просящих убежище, об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, передает РИА Новости.

"Мы должны также расширять предложение по размещению для тех, кто просит убежища… Сегодня мы знаем, что около 40% просящих убежище не имеют доступа к центрам размещения, которые мы им предлагаем. С этим можно справиться при помощи увеличения количества центров по размещению: плюс 4 тысячи в 2018 году, плюс 3,5 тысячи — в 2019 году. В сумме (я думаю, сейчас у нас есть 90 тысяч центров) за два года увеличение составит около 10% ", — сказал Филипп.

Премьер также отметил, что в настоящее время политика Франции по вопросу миграции неудовлетворительна и недостаточно эффективна. В частности, Филипп раскритиковал слабые показатели по высылке мигрантов, которые не обладают правом на убежище.



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