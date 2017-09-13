Режиссером девятых "Зездных войн" станет Джей Джей Абрамс

Руководство компании Lucasfilm обрадовано возвращению Абрамса, который снимал седьмой сезон киносаги.

СУХУМ, 1№ сен — Sputnik. Режиссер Джей Джей Абрамс будет работать над девятым эпизодом культовой киносаги "Звездные войны", сообщила во вторник компания Lucasfilm.

"Джей Джей Абрамс, открывший новую эру "Звездных войн" эпизодом "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить продолжение трилогии девятым эпизодом, сценаристом и режиссером которого он станет", — говорится в сообщении.

Над сценарием нового эпизода киноэпопеи он будет работать совместно с автором "Операции Арго" Крисом Террио.

На минувшей неделе в Lucasfilm объявили, что режиссер Колин Треворроу ("Мир юрского периода"), работавший над девятой частью картины, уволен из-за творческих разногласий с компанией.

Ожидается, что зрители увидят девятый эпизод "Звездных войн" в конце мая 2019 года. На декабрь этого года запланирована премьера восьмой части саги, над которой работал режиссер Райан Джонсон.