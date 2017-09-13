Израиль поддержал намерение иракских курдов создать свое государство

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Израиль заявил, что поддерживает желание курдов создать собственное государства в преддверии референдума о независимости, назначенного в Иракском Курдистане, сообщает РИА Новости.

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху диссонирует с негативной реакцией других стран на волеизъявление курдов Ирака, которое запланировано властями их автономии на 25 сентября.

В документе содержится оговорка, что Израиль выступает против действующей в Турции Рабочей партии Курдистана и считает ее террористической организацией.

Предстоящий референдум в Иракском Курдистане уже раскритиковали в Багдаде, Тегеране, Анкаре и Вашингтоне. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение голосования может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.