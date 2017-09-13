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Последствия обстрела в Донецке

Генсек ООН о введении миротворцев в ДНР: важно достичь консенсуса

© Sputnik. Игорь Маслов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал идею ввода миротворцев в ДНР.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал РИА Новости идею ввода миротворческого контингента в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. Генсек считает, что если будет достигнут консенсус, в организации будут готовы сделать все для разрешения кризиса в Украине.

"Я думаю, что будет очень важно, если Совет Безопасности, при том, что были выражены различные позиции, сможет достичь консенсуса. ООН будет готова сделать все возможное, чтобы разрешить кризис", — сказал он в преддверии сегмента высокого уровня Генассамблеи.

Москва и Киев ранее представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев.

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик
© Sputnik. Виктор Толочко
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Гутерреш сообщил, что видел эти документы, однако переговоры по этой идее идут среди государств-членов, а генсек в них не вмешивается.

"Я надеюсь, что 15 членов (СБ ООН — ред.) смогут прийти к согласию, и когда это случится, я, разумеется, буду полностью готов обеспечить выполнение решения СБ и способствовать разрешению кризиса", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев, в то же время, считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.




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