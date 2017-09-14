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Пойманная рыба-луна

Гигантскую рыбу-луну поймали на Курилах и скормили диким медведям

© Фото: Сахалин.инфо
В мире
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Уловом заинтересовались сотрудники Сахалинского краеведческого музея – они планировали забрать гигантскую рыбу себе, но не успели.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Гигантская рыба-луна, вес которой составил больше тонны, была поймана промысловиками в море вблизи российского острова Итуруп, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на ресурс Сахалин.инфо.

Она попала в сети рыбаков 9 сентября, но доставили улов на берег только 11 сентября, поэтому рыба испортилась.

Сообщается, что именно поэтому рыбу-луну, вес которой составил 1100 килограммов, отвезли на свалку, где скормили диким медведям.

По информации ресурса, уловом заинтересовались сотрудники Сахалинского краеведческого музея – они планировали забрать гигантскую рыбу себе, но не успели.

Луна-рыба встречается в тропических и умеренных водах всех океанов Земли. В восточной части Тихого океана эти рыбы распространены от Канады до юга Перу и Чили, по всему Индийскому океану, в том числе Красном море, и далее от России и Японии до Австралии. Согласно данным Книги рекордов Гиннесса самая большая рыба-луна была поймана в 1908 году вблизи Сиднея – ее длина составляла 3,1 метра, а масса – 2,2 тонны.




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