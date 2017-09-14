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Машина миротворцев ООН

ЛНР: на границе с РФ миротворцев ООН не будет

РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Самопровозглашенная ЛНР не считает необходимым размещение миротворцев ООН на границе Украины и РФ, сообщил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik.
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Ранее начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе.

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН — ред.) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны… Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат", — сказал Дейнего в комментарии RT.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

По мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины намерен поднять вопрос миротворцев на Генассамблее ООН.

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