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Ансамбль народного танца Адац

Ансамбль "Адац" занял первое место на международной олимпиаде в Лазаревском

© Фото: Данил Агрба
В мире
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Международная олимпиада по хореографии "Красота и доброта спасут мир" завершилась в Лазаревском 16 сентября.

СУХУМ, 17 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Младшая группа ансамбля народного танца "Адац" занял первое место на международной олимпиаде по хореографии "Красота и доброта спасут мир" 16 сентября, сообщила Sputnik участник ансамбля "Адац", Заслуженная артистка Абхазии Натеко Бигвава. 

"В этом году была младшая группа. Наши были самыми юными участниками. Художественный руководитель ансамбля народного танца "Адац" — Руслан Дбар.  Дети наши очень довольны. Подружились со всеми участниками фестиваля. Заняли первое место. Дети получили золотую медаль с дипломами. Нас очень хорошо там приняли. Когда вышли наши детки, зрители стоя хлопали. Скандировали "Добро пожаловать, Абхазия", — отметила Натеко Бигвава.

Международная олимпиада по хореографии "Красота и доброта спасут мир" ежегодно проходит в Лазаревском. В 2016 году Абхазию представила старшая группа ансамбля народного танца "Адац". 




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