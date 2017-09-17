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Самолет Boeing 747

Ирак и Россия возобновили авиасообщение спустя 13 лет

© Sputnik. Максим Блинов
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Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после введенного запрета со стороны России

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Иракская авиакомпания Iraqi Airways в воскресенье совершила первый за 13 лет рейс в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

На борту авиалайнера, как ранее сообщило иракское посольство в России, находится делегация во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами.

Авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения между городами двух стран еще в 2015 году. Участники той встречи договорились рассмотреть возможность открытия рейсов также в город Эрбиль в Ираке и в Санкт-Петербург и Казань в РФ.

Тогда же сообщалось, что с иракской стороны полеты будет выполнять авиакомпания Iraqi Airways "или другой перевозчик", "российская делегация заявила, что сообщит о назначении авиаперевозчика со своей стороны на более позднем этапе".

Авиакомпания Iraqi Airways была основана в 1945 году, в 60-х годах авиалинии купили российские самолёты Ту-124 и Ил-76 для выполнения грузовых рейсов.

Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после введенного запрета со стороны России. Причиной приостановки авиарейсов между двумя странами стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.




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