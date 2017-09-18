Премию "Эмми" вручили в Голливуде

Популярный сериал "Игра престолов" в этом году не получил ни одной номинации на премию, а триумфатором "Эмми" стал "Рассказ служанки".

© AP Photo. HBO, Helen Sloan Создатели "Игры престолов" запутают зрителей разными финалами

Престижную премию в области шоу и сериалов "Эмми" вручили в ночь с воскресенья на понедельник, главную награду получил снятый по книге Маргарет Этвуд сериал "Рассказ служанки", сообщил Sputnik Беларусь

"Эмми" часто называют "Оскаром" в мире телешоу и сериалов — за престижную награду борются лучшие многосерийные телефильмы и передачи, а статуэтка часто меняет жизнь ее обладателей в лучшую сторону.

Очередной раз "Эмми" вручили в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник. Среди победителей премии нет ни одного раскрученного у массового русскоязычного зрителя сериала — в том числе и "Игры престолов", у которой не было даже номинаций.

Впрочем, триумфаторы "Эмми" этого года уже завоевали интерес публики на Западе. Так, лучшим сериалом был назван "Рассказ служанки", который сняли по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд — ее считают одной из основных претенденток на Нобелевскую премию по литературе этого года.

Лучшим комедийным сериалом вновь был назван "Вице-президент". Лучшей актрисой назвали Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), актером — Стерлинг Браун ("Это мы"). Лучшим мини-сериалом назвали "Большую маленькую ложь" с Николь Кидман. Актриса также была отмечена в соответствующей персональной номинации.

Ни одной награды в 2017 году не получили ни популярный фантастический сериал "Очень странные дела", ни "Мир Дикого Запада", ни "Карточный домик".