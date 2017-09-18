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Золотые монеты времен Николая II

Золотые монеты времен Николая II пытались продать в Узбекистане

© Фото: 1-gs.ru
В мире
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Экспертиза показала, что монеты, изготовленные в период 1898-1903 годов, сделаны из золота 900-й пробы.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Кашкадарьинской области Узбекистана, пытавшихся нелегально продать 36 золотых монет времен императора Николая Второго за 12,2 тысячи долларов, сообщает Sputnik Узбекистан.

По данным телеканала, правоохранители Кашкадарьинской области задержали двух местных жителей при попытке сбыта 36 золотых монет, каждая достоинством 10 рублей, за 12,2 тысячи долларов. В сюжете не уточняется, кто намеревался приобрести золотые червонцы.

"Для проведения экспертизы монеты были переданы в Государственную пробирную палату Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Узбекистана. Экспертиза показала, что монеты, изготовленные в период 1898-1903 годов, сделаны из золота 900-й пробы. Их чистый вес составил 343,5 грамма", — сообщается в сюжете.

По данному факту департаментом по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Кашкадарьинской области возбуждено уголовное дело, уточняет телеканал.




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