Глава комитета Совфеда: у отношений между РФ и США есть будущее

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал встречу Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке, куда глава МИД России прибыл для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Встреча главы МИД Россиии Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона — признак, что у отношений между двумя государствами есть будущее. Такое мнение в интервью RT выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор напомнил, что Россия и США являются странами, которые во многом определяют международную повестку дня. Поэтому плохо, когда они не взаимодействуют друг с другом напрямую, а общаются через средства массовой информацию.

"То, что садятся два министра иностранных дел и пункт за пунктом проходят актуальные вопросы, которые будут обсуждаться на Генассамблее, для меня является признаком того, что у российско-американских отношений всё-таки есть определённое будущее (при всём понимании того, что оно очень сложное и многовариантное)", — подчеркнул Косачев.

Парламентарий добавил, что встреча двух министров является "позитивным импульсом".

Переговоры с госсекретарем — шестые с начала года — анонсировались экспертами как одна из главных двусторонних встреч Лаврова на полях сессии Генассамблеи. Встреча, инициированная американской стороной, состоялась в российском постпредстве сразу после прилета российского министра и продлилась около 45 минут.



