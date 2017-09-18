16:18 18 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание Совета Федерации РФ

Глава комитета Совфеда: у отношений между РФ и США есть будущее

© Sputnik. Владимир Федоренко
В мире
Получить короткую ссылку
4 0 0

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал встречу Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке, куда глава МИД России прибыл для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Встреча главы МИД Россиии Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона — признак, что у отношений между двумя государствами есть будущее. Такое мнение в интервью RT выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор напомнил, что Россия и США являются странами, которые во многом определяют международную повестку дня. Поэтому плохо, когда они не взаимодействуют друг с другом напрямую, а общаются через средства массовой информацию.

"То, что садятся два министра иностранных дел и пункт за пунктом проходят актуальные вопросы, которые будут обсуждаться на Генассамблее, для меня является признаком того, что у российско-американских отношений всё-таки есть определённое будущее (при всём понимании того, что оно очень сложное и многовариантное)", — подчеркнул Косачев.

Парламентарий добавил, что встреча двух министров является "позитивным импульсом".

Переговоры с госсекретарем — шестые с начала года — анонсировались экспертами как одна из главных двусторонних встреч Лаврова на полях сессии Генассамблеи. Встреча, инициированная американской стороной, состоялась в российском постпредстве сразу после прилета российского министра и продлилась около 45 минут.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

  • Ребенок читает книгу
    С точки зрения биологии

    Вызвавший негативные отклики новый учебник русского языка для седьмых классов вновь подвергся критике, в этот раз со стороны биолога.

  • Работник кафе в Москве. Архивное фото
    Свои люди

    В кыргызской диаспоре в Москве наметилась тенденция создавать рабочие места для соотечественников: в чем преимущество босса-земляка – в материале Sputnik.

  • Норвежская яхта сломалась в Гомельской области по пути в Турцию
    Белорусская Одиссея

    Яхтсмены из Норвегии никак не могут покинуть Беларусь и добраться до Турции - путешественникам вновь потребовалась помощь белорусских спасателей.

  • Посол Латвии в Великобритании Байба Браже
    Современное рабство

    Посол Латвии в Великобритании рассказала об опасности для приезжающих на Туманный Альбион на заработки попасть в рабство, иногда – к своим соотечественникам.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Проинформировать лично

    Президент Литвы Даля Грибаускайте отбыла на Генассамблею ООН, где "напрямую проинформирует" о положении с безопасностью вблизи границ страны.

  • Ураган, архивное фото
    Разгул стихии

    В Румынии из-за урагана и грозы погибли восемь человек, десятки пострадали, Молдова готовится к возможному удару стихии.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Почетный гость

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал почетным гостем на открытии V Азиатских игр в Ашхабаде, соревнования продлятся 10 дней.

  • Монеты России
    Преступный бизнес

    Двое узбекистанцев пытались незаконно продать старинные золотые монеты, изготовленные между 1898 и 1903 годами, возбуждено уголовное дело.

  • Иллюстративное фото
    Право на обыск

    Школьные учителя в Эстонии могут получить право обыскивать учеников – в парламент направлен законопроект об обеспечении безопасности в учебных заведениях.

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отель Null Stern в Швейцарии
13 необычных отелей мира: во льду, в песках и даже в тюрьме
Обновление гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
"Обновление" гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia