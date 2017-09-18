Глава комитета Совфеда: у отношений между РФ и США есть будущее

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Встреча главы МИД Россиии Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона — признак, что у отношений между двумя государствами есть будущее. Такое мнение в интервью RT выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор напомнил, что Россия и США являются странами, которые во многом определяют международную повестку дня. Поэтому плохо, когда они не взаимодействуют друг с другом напрямую, а общаются через средства массовой информацию.
"То, что садятся два министра иностранных дел и пункт за пунктом проходят актуальные вопросы, которые будут обсуждаться на Генассамблее, для меня является признаком того, что у российско-американских отношений всё-таки есть определённое будущее (при всём понимании того, что оно очень сложное и многовариантное)", — подчеркнул Косачев.
Парламентарий добавил, что встреча двух министров является "позитивным импульсом".
Переговоры с госсекретарем — шестые с начала года — анонсировались экспертами как одна из главных двусторонних встреч Лаврова на полях сессии Генассамблеи. Встреча, инициированная американской стороной, состоялась в российском постпредстве сразу после прилета российского министра и продлилась около 45 минут.