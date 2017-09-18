Песков: график Путина не позволил ему принять участие в сессии ГА ООН

Пресс-секретарь главы РФ Песков прокомментировал то, что Владимир Путин не поехал на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз, сообщает РИА Новости.

"Российская позиция в отношении ООН, ее (организации. — ред.) лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль, хорошо известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", — сказал Песков журналистам.

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", — добавил пресс-секретарь президента.

Двенадцатого сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"В то же время нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел (Сергей. — Прим. ред.) Лавров, который, естественно, осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи", — пояснил Песков.



