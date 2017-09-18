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Акция в поддержку референдума в Барселоне

Гвардейцы Испании изъяли 100 тысяч брошюр о "референдуме" в Каталонии

© Sputnik. Елена Шестернина
В мире
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Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Гражданская гвардия Испании 18 сентября изъяла 100 тысяч брошюр, связанных с проведением "референдума о независимости", который власти Каталонии собираются провести 1 октября, сообщает РИА Новости.

Брошюры, рекламирующие референдум были обнаружены в здании типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на типографию, в понедельник в районе 7 утра (08.00 мск) сотрудники правоохранительных органов вошли в здание и через пару часов вышли из него с обнаруженными агитационными материалами.

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Накануне сотрудники Гражданской гвардии изъяли в ходе обысков в Каталонии в общей сложности 1,3 миллиона различных материалов, связанных с проведением референдума.

В субботу Гражданская гвардия в ходе обыска в типографии Zukoy, расположенной в городе Сант Андриа де Бесос (провинция Барселона) обнаружила пластины, предназначенные для изготовления агитационных материалов. В пятницу правоохранительные органы обнаружили в типографии в Оспиталет (провинция Барселона) 100 тысяч агитационных плакатов.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.




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