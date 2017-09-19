Polaroid возвращается: почти в первоначальном виде

Камеру снабдили USB-зарядкой и вновь пустили в массовое производство.
СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Популярность цифровых фотоаппаратов в 2008 вытеснила с рынка камеры компания Polaroid, но компания решила возобновить их выпуск, теперь Polaroid решил вернуться к пользователям, представив камеру с USB-зарядкой и индикатором оставшейся пленки, передает Sputnik Беларусь.
В остальном аппарат имеет такой же вид, к какому за годы привыкли пользователи
Публикация от Polaroid Originals (@polaroidoriginals_) Сен 16 2017 в 3:00 PDT
После банкротства компании оборудование с завода досталось команде Impossible Projects, которые в 2017 году решили заняться перевыпуском старых камер. Был создан подбренд Polaroid Originals и выпущены реплики классических аппаратов — OneStep 2.
Среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международной организации труда.