Эксперт: большое количество тайфунов никто не замечает

СУХУМ, 19 сен — Sputnik.Тропический шторм "Мария", сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана, приближаясь к Малым Антильским островам, сообщает Центр предупреждения ураганов США.

По его данным, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос. Как сообщают синоптики, максимальная скорость порывов ветра достигает 120 километров час.

В начале сентября над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган "Хосе" находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении. В четверг метеорологи предупредили, что "Хосе" может усилиться к выходным.

Самым мощным в Атлантике, как минимум за последнее десятилетие, называют ураган "Ирма". Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. На прошлой неделе ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой.

Физику образования тайфунов в эфире радио Sputnik объяснил сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Associated Press Ураган "Ирма" обрушился на Флориду

"Тропические циклоны и тайфуны (они в разных местах по-разному называются) образуются в районе тропиков, где температура океанической воды достигает 26 градусов и выше, и там эта энергия подпитывается циклоном. И, по мере движения, чем дальше от тропиков на север или на юг, тем меньше температура воды и энергия. За каждым регионом наблюдает мировая метеорологическая служба. Например, тайфун "Талим", который вышел на Сахалин, — за него отвечает японская метеорологическая служба, они просчитывают его движения. Современные технологии позволяют отслеживать тайфуны с самого их зарождения", — отметил Анатолий Цыганков.

Эксперт уточнил, что нынешняя метеорологическая ситуация принципиально не отличается от той, которая наблюдалась в предыдущие годы.

"Ежегодно возникает от 16 до 25 тайфунов, и этот год ничем не отличается. Разве что он запомнился тем, что недавно два мощных урагана вышли на США — и там большие разрушения, но это только потому, что они вышли на побережье. Большое количество тайфунов заканчивает свою жизнь в океане, и их никто не замечает, кроме моряков, которых предупредили, и они уходят из этой зоны", — сказал Анатолий Цыганков.