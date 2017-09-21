Фонд Ди Каприо выделил 20 млн долларов на защиту окружающей среды

Представители фонда считают, что ухудшение климата сопровождается рекордной жарой и штормами, и нужно сделать как можно больше сейчас, пока не стало слишком поздно.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Рекордную в истории сумму в 20 млн долларов выделил на защиту окружающей среды фонд известного американского актера Леонардо Ди Каприо Leonardo DiCaprio Foundation (LDF), сообщает Sputnik Беларусь.

© AFP/ ANGELA WEISS Леонардо Ди Каприо завоевал долгожданный "Оскар"

Выделенные средства в виде грантов распределятся между сотней организаций, занимающихся защитой дикой природы, морскими заповедниками и программами, которые связаны с климатическими изменениями.

На сайте фонда говорится, что он поддерживает работу организаций как в США, так и за границей. Получатели грантов активно работают, защищая океаны, леса и вымирающие виды для будущих поколений. Также они решают проблемы, связанные с климатическими изменениями.

"Сегодня существует множество проверенных технологий в области возобновляемых источников энергии, чистой транспортировки и сельского хозяйства, мы можем начать строить светлое будущее для всех нас", — приводится на сайте фонда заявление Леонардо Ди Каприо, сделанное во время конференции в Йельском университете.

Также, по словам актера, нужно найти новые способы, которыми можно управлять жизнью, вовлекать миллионы людей и превращать каждого человека в защитника чистого воздуха и питьевой воды.

"Мы должны требовать, чтобы политики принимали климатическую науку и принимали смелые обязательства, пока не стало слишком поздно", — отметил Ди Каприо.

Ранее фонд актера выделил 1 млн долларов в помощь пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", принесшего серьезные разрушения в штат Техас.