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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы

Бывший координатор санкций США против РФ: они не работают

© Sputnik. Владимир Сергеев
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Санкции в отношении РФ не работают, признал Дэниел Фрид, бывший координатор госдепартамента США по санкциям.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В начале августа 2017 года США расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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© Sputnik.
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Однако запущенный механизм санкций не сработал в том объеме, на который рассчитывали США и их союзники.

"Я думаю, санкции работают в двух направлениях и не работают в третьем. Санкции позволили сократить масштабы агрессии РФ против Украины и способствовали тому, чтобы Москва согласилась на минские договоренности…. Здесь мы застряли", — сказал Фрид РИА Новости.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Фрид выразил надежду на то, что решению проблемы будет способствовать спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Тем не менее, эксперт полагает, что западным странам следует продолжать противодействовать политике России, однако при этом надо оставить открытыми каналы связи.

В частности, по его мнению, одним из направлений может быть сотрудничество в борьбе с терроризмом, и возможно, в противостоянии угрозам со стороны КНДР.

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