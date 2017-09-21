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Замерзшее озеро, архивное фото

Ученые: Евразия через 20 миллионов лет может расколоться по озеру Байкал

© Sputnik. Владимир Смирнов
В мире
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Байкальская рифтовая зона постепенно расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Через 20 миллионов лет самый большой континент Земли Евразия расколется на две части по озеру Байкал, на месте которого появится новый океан, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

К такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского госуниверситета, которые восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее, связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, а также обобщая данные, полученные другими исследователями. Результаты работы опубликованы в спецвыпуске журнала Gondwana Research.

"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, многие данные собирались только на русском языке и были недоступны для ученых других стран.

В восстановленной учеными картине получается, что, до того как появился Байкальский рифт (раскол, трещина в земной коре), в мезозое (примерно 100—70 миллионов лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин.

Байкал — центральная и самая древняя область раскола. Несколько десятков миллионов лет Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но примерно 7-5 миллионов лет назад вдруг что-то произошло, и начался активный этап рифтогенеза, когда скорости тектонических движений резко усилились. Здесь стали образовываться горы и впадины.

Горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5-6 миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания, отмечается в статье.




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