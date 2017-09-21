Ученые: Евразия через 20 миллионов лет может расколоться по озеру Байкал

Байкальская рифтовая зона постепенно расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Через 20 миллионов лет самый большой континент Земли Евразия расколется на две части по озеру Байкал, на месте которого появится новый океан, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

К такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского госуниверситета, которые восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее, связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, а также обобщая данные, полученные другими исследователями. Результаты работы опубликованы в спецвыпуске журнала Gondwana Research.

"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, многие данные собирались только на русском языке и были недоступны для ученых других стран.

В восстановленной учеными картине получается, что, до того как появился Байкальский рифт (раскол, трещина в земной коре), в мезозое (примерно 100—70 миллионов лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин.

Байкал — центральная и самая древняя область раскола. Несколько десятков миллионов лет Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но примерно 7-5 миллионов лет назад вдруг что-то произошло, и начался активный этап рифтогенеза, когда скорости тектонических движений резко усилились. Здесь стали образовываться горы и впадины.

Горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5-6 миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания, отмечается в статье.