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Глава компании Facebook Марк Цукерберг

Цукерберг передаст Конгрессу данные о "российском вмешательстве"

© AFP/ Money SHARMA
В мире
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Facebook, по словам Цукерберга, не удалось найти доказательств связи фальшивых аккаунтов с российской рекламой.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Глава компании Facebook Марк Цукерберг отдал распоряжение предоставить Конгрессу США данные о покупке "российскими ботами" политической рекламы для расследования дела о вмешательстве Москвы в выборы президента страны, сообщает Sputnik International.

Путин ответил о вмешательстве РФ в выборы в США
© RUPTLY.
Путин ответил о вмешательстве РФ в выборы в США

Накануне в СМИ появилась информация, якобы россияне через ненастоящие аккаунты с целью влияния на ход выборов главы государства в США заказывали рекламу в социальной сети. В Москве заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

"Сегодня утром я распорядился, чтобы наша команда передала конгрессу рекламу, обнаруженную нами", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По словам его словам, существуют правила, которые ограничивают действия компании  — Facebook "не может всегда раскрывать результаты своего расследования пока оно продолжается". "Но мы поддерживаем Конгресс в том, как он решит использовать эти данные наилучшим образом, чтобы информировать общественность", — сказал Цукерберг.

Он выразил надежду, что американское правительство, когда расследование будет завершено, представит общественности результаты своих изысканий.

По словам Цукеберга, несмотря на то, что к настоящему времени был выявлен лишь сравнительно "небольшой объем проблематичной информации, любая попытка вмешательства в выборы является серьезной проблемой".

Цукерберг отметил, что компания продолжит свое расследование того, что произошло в соцсети в ходе президентских выборов. "Мы, может быть, найдем больше, и если это произойдет, мы продолжим информировать правительство", — сказал Цукерберг.

Он объявил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников его компании. Они пытаются выяснить, кто оплачивал политическую рекламу накануне американских выборов.

Ранее Facebook уже передавала данные о размещении в соцсети политической рекламы из России: 16 сентября ее от компании получил спецпрокурор США Роберт Мюллер. 




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