Умерла самая богатая женщина в мире - наследница империи L'Oreal

На 95 году жизни скончалась наследница империи L'Oreal - самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Дочь основателя косметической группы L'Oreal и совладелица компании Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на семью Беттанкур.

Отмечается, что в рейтинге богатейших людей планеты, который составил Forbes, она занимала 14 место.

Ее состояние оценивалось в более чем 37 миллиардов евро.

В 2011 году суд признал владелицу самого большого состояния недееспособной и передал опекунство над Беттанкур её дочери Франсуазе Беттанкур-Мейерс и двум внукам. Ее муж Андре Беттанкур умер в 2007 году.