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Демонстранты обозвали Эрдогана террористом во время выступления в Нью-Йорке

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Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорка не обошелся без инцидентов.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Несколько человек устроили акцию протеста во время выступления президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке, задержаны пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Эрдоган в четверг выступал с речью на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis, когда один из присутствующих мужчин закричал: "Ты террорист. Убирайся из моей страны!". После этого началась потасовка, которую запечатлели камеры, расположенные в зале.

На кадрах видно, как протестующих, которых бьют и толкают присутствующие в зале, выводит наружу охрана. Сотрудники безопасности также удалили по меньшей мере одного человека, нападавшего на протестующих.

Одна из участниц акции протеста Меган Бодетт сообщила, что их целью было "обратить внимание на военные преступления турецкого государства и нарушения прав человека против курдского народа" как в Турции, так и в Сирии.

По сообщению департамента полиции Нью-Йорка, протестующие были "ненадолго задержаны". Никого не арестовали, и никто не пострадал.

Это уже не первый подобный инцидент во время визита президента Турции в США. В мае возле резиденции посла Турции в Вашингтоне произошла стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста.

Турецкий МИД негативно оценил решение США предъявить обвинения охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, устроившим драку в Вашингтоне в мае 2017 года.




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