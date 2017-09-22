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Хасан Роухани

Роухани: никто не остановит Иран от усиления ракетных возможностей

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Иран намерен усилить возможности ракетного комплекса.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что ни одна страна не остановит Иран от усиления ракетных возможностей и программ в области обороны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Он добавил, что "оборонная мощь Ирана никогда не использовалась для актов агрессии".

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© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп является противником достигнутого соглашения. США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.




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