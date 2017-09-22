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Скончалась богатейшая женщина в мире Лилиан Бетанкур

Факты о жизни "королевы мира косметики": Лилиан Бетанкур

© AFP/ FRANCOIS GUILLOT
В мире
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Кем была богатейшая женщина в мире, чье состояние оценивалось в 37,6 миллиардов долларов США?

Совладелица компании L'Oréal — лидера мирового рынка косметики и парфюмерии — Лилиан Бетанкур скончалась 21 сентября в возрасте 94 лет.

Она унаследовала компанию, основанную в 1909 году, от отца — французского химика Эжена Шюлле. С отцом она была очень близка, так как росла без матери, которая умерла, когда девочке было пять лет. В L'Oréal Лилиан стала работать с 15 лет.

В 28 лет она вышла за политического союзника отца Андре Бетанкура, который вскоре стал сотрудником L'Oréal, чтобы избавиться от своего нацистского прошлого. У них родилась дочь Франсуаза.

В 2007 году СМИ обсуждали громкое дело Бетанкур — дочь требовала признать свою мать недееспособной. После смерти мужа Лилиан подарила своему другу, художнику и писателю Франсуа-Мари Банье, около 1 млрд евро. Шесть лет назад суд передал опекунство над Беттанкур ее дочери и двум внукам.

Сейчас семья владеет в L'Oreal 33,1% акций.

В списке самых богатых людей мира Лилиан Бетанкур занимала 14-е место. Читайте на Sputnik Беларусь интересные факты из жизни самой богатой женщины планеты.

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