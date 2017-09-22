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Кадр из фильма Оно

Burger King: фильм "Оно" нарушает рекламное законодательство

© Фото: New Line Cinema (2017)
В мире
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В Burger King считают, что главный герой фильма "Оно" клоун Пеннивайз - точная копия главного символа McDonald’s, включая "цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей". Таким образом, считают в компании, их конкурент получает преимущество.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Burger King обратился с жалобой снять фильм "Оно" с проката в Федеральную антимонопольную службу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС. 

Кадры из фильма Оно
© Фото: kinopoisk.ru
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Ранее сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России обратилась в ФАС с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении рекламного законодательства. 

"Так как ассоциативная реклама имеет сильное влияние на потребителя, то это наносит существенный вред "Бургер Кинг" и грубо нарушает наши права и интересы", — отметили в компании.

Burger King в России просит ФАС провести проверку на предмет нарушения законодательства, признать ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории страны. Комментарием McDonald’s РИА Новости пока не располагает.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв. Чаще всего он появляется в виде зловещего клоуна.




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