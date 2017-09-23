Секрет долголетия раскрыли ученые

Исследователи рассказали, как можно продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными канадского Университета Макмастера, их статья опубликована в журнале The Lancet. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Скотта Лира (Scott Lear), одного из авторов исследования, не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку.

В исследовании приняли участие более 130 тысяч человек из 17 стран. Учитывались социальный и экономический статус участников, их образ жизни, истории болезни. Респонденты также указывали в анкетах, как часто занимаются спортом.

После почти семилетних наблюдений ученые пришли к выводу, что получасовая активность на протяжении пяти дней снижает риск смерти на 28%, а сердечных заболеваний — на 20%. Повышение интенсивности физической нагрузки еще более улучшило результаты: у людей, уделяющих более 750 минут в неделю быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 36%.