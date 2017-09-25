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Трамп ограничил въезд в США гражданам восьми стран

Трамп ограничил въезд в США гражданам восьми стран

© AFP/ Geoff Robins
В мире
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По словам Дональда Трампа, меры приняты для того, чтобы обезопасить Штаты от въезда в страну террористов и преступников.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам восьми стран, передает РИА Новости.

В прокламации президента США по-прежнему находятся жители Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября запрет на въезд будет распространен и на тех граждан этих стран, которые могут доказать тесную связь с жителями США.

Также с 18 октября будет запрещен въезд в США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. Из запретного списка исключен Судан (ранее его покинул Ирак).

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы ограничения распространяются на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.

По словам Трампам, такие меры приняты ради безопасности его государства. Ранее гражданам США запретили поездки в Северную Корею.

Как отметила и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк, теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов и преступников".




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