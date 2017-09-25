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Концепция закона о криптовалютах в РФ будет определена в октябре 2017

© Fotolia/ Roman Bodnarchuk
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Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что концептуальные подходы к законопроекту о криптовалютах будут сформированы для дальнейшего внедрения этих подходов в действующее законодательство РФ.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Концепция законопроекта о криптовалютах будет определена в октябре для того, чтобы можно было внести поправки в действующее законодательство России до конца 2017 года, сообщил глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости. 

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"Нам сначала надо разобрать с концептуальными подходами к этому законопроекту. Создан экспертный совет, мы очень активно обсуждаем эту тему с Центральным банком, с Минфином, с силовыми структурами для того, чтобы ввести этот инструмент в правовое пространство, защитить наших граждан от недобросовестных действий участников этого рынка", — сказал Аксаков, выступая в корпоративном университете Сбербанка.

"Есть такое понятие ICO — это размещение криптоинструментов через различные площадки. Это направление нам нужно урегулировать таким образом, чтобы все проводилось на сертифицированные площадках, чтобы были допущены к работе с этим инструментом люди квалифицированные", — добавил депутат.

"Надеюсь, что в течение осенней сессии в этом году нам удастся сформулировать точечные изменения в законодательство, ну и дальше будем обсуждать на площадке Государственной думы, с правительством, с ЦБ и другими заинтересованными организациями для того, чтобы в весеннюю сессию определиться", — поделился планами Аксаков.

Ряд стран мира уже открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Вместе с тем в правительстве звучат другие мнения. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе заявлял, что крипторубль должен существовать, и кабмин будет аккуратно работать в данном направлении.


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