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Кадр из сериала

"Теории большого взрыва" десять лет: самое смешное из жизни физиков

CC BY 2.0 / Peter Pham / the_big_bang_theory_leonard_hofstadter_penny_sheldon_cooper_57647_1920x1200
В мире
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Авторы сериала решили, что материала достаточно даже для съемок спин-оффа.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Сериал о жизни физиков "Теория большого взрыва" вышел на экраны десять лет назад, за это время отснятого материала накопилось столько, что авторы решили снять спин-офф об одном из героев – физике-теоретике Шелдоне Купере, сообщает Sputnik Беларусь.

Начиналось все не многообещающе: пилотный выпуск сериала с треском провалился, но авторы получили разрешение на дальнейшие съемки, и в "Теории большого взрыва" остались лишь два персонажа от первоначальной задумки. В пилоте помимо друзей-физиков присутствовали две девушки, но их заменили одной – Пенни, которая до сих пор является одним из центральных героев ситкома. В эфир первая серия не прошла, но дальше все сложилось лучше.

Пока сценаристы продумывают нюансы сюжетной линии очередного сезона теперь уже популярного сериала, Sputnik предлагает вспомнить самые забавные цитаты из тех сезонов, которые вышли на экраны.




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