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Дети за компьютером

Психолог: чем опасно размещение фотографий своих детей в сети

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Молодые родители стремятся запечатлеть каждый момент жизни своего малыша и зачастую выкладывают эти снимки на просторы интернета, но психолог Светлана Нефедкина считает, что такие снимки лучше оставить лишь для личного просмотра

СУХУМ, 22 сен — Sputnik, Ангелина Мандрыка. Современные реалии таковы, что на просторах интернета мы проводим существенную часть своего времени, а общение в онлайне стало для нас привычным делом. Ежедневно в социальных сетях люди делятся не только своими фотографиями, но и снимками своих детей с друзьями, знакомыми и зачастую даже незнакомыми людьми.

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Публикую фото, мало кто задумывается, кто и как может их использовать. Выкладывая снимки на всеобщее обозрение, мы подвергаем себя и своих родных определенной опасности. Не забывайте о том, что если вы самостоятельно выложили фотографию на просторы всемирной паутины, то тем самым фактически дали свое согласие на ее распространение.

Некоторые родители не осознают, что выкладывая фотографию ребенка в сеть, они рассказывают всем и о его месторасположении, что может заинтересовать недоброжелателей. А снимок на фоне детского сада или школы покажет, какое учебное заведение посещает малыш.

Установите границы дозволенного

Психолог Светлана Нефедкина рассказала Sputnik Эстония, что в наше время социальные сети действительно стали неотъемлемой частью жизни многих людей. "Если страничка открыта для всех, то мы не можем знать, кто просматривает опубликованные нами фотографии, какие эмоции и мысли вызывают эти снимки", — говорит Нефедкина.  Личную информацию, особенно касаемо своей семьи и детей, не стоит выставлять на всеобщее обозрение. Этим можно делиться только с теми, кому вы доверяете, отметила психолог.

Немного увеличивает безопасность ситуация, когда страничка закрыта от посторонних, и видеть что вы публикуете, могут только друзья. Хотя и здесь есть определенные риски, ведь у многих из нас в друзьях находится огромное количество людей, с которыми лично мы можем быть даже не знакомы. Ведь нередко социальные сети используются для продвижения своего дела, расширения связей, и так далее.

В таком случае Светлана Нефедкина рекомендует ограничивать возможность просмотра личных публикаций, найдя соответствующие настройки, или просто не размещать фотографии своих детей. "Очень важно установить для себя границы и правила, что вы будете публиковать в своих соцсетях, а что нет", — добавила психолог.




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