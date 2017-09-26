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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

ИТ-специалист не рекомендует просматривать розыгрыши билетов в соцсетях

© Sputnik. Владимир Трефилов
В мире
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Пойдя по липовой ссылке ряда авиакомпаний, пользователь рискует получить опасный компьютерный вирус

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. В последнее время на просторах интернета появился очередной вирус, который маскируется под розыгрыш билетов различных известных авиакомпаний. Пользователям социальных сетей предлагается испытать свою удачу и выиграть бесплатный билет на самолет таких авиакомпаний, как Emirates, Air Baltic, Ryanair, Finnair, "Аэрофлот" и даже уже несуществующей Estonian Air.

Человек со смартфоном
© Fotolia/ Rostichep
Тревожный звонок: мобильники Абхазии подверглись спам-атаке

После перехода по ссылке вы становитесь не счастливым обладателем билета на самолет, а запускаете на вашем компьютере опасный вирус-троян. Вредоносный файл может не только рассылать спам от вашего имени, но и красть средства с банковских счетов, онлайн-кошельков, получить доступ к важным личным данным или нарушить работу компьютера.

Вирус может распространяться при помощи мессенджера, онлайн-чатов, сообщений электронной почты или файлообменников. После того, как человек откроет сообщение, троян проникнет в компьютерную систему.

Внимательность еще никому не мешала

ИТ-специалист Александр Держицкий сообщил Sputnik Эстония, что троянские вирусы опасны своим быстрым распространением и получением доступа к личным данным владельца компьютера.

"Один из самых простых вариантов обезопасить себя от вирусов – быть более внимательными. Перед нажатием на заветную ссылку, кнопку или текст о получении выигрыша, обращайте внимание, куда именно она ведет", — говорит Держицкий.

Он отметил, что пользователю необходимо убедится в том, что он попадает на сайт той самой компании, от которой было получено письмо. Любая лишняя буква в указанном адресе, куда ведет ссылка, должна вызывать сомнение. И, конечно же, помните, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", добавил ИТ-специалист.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в Facebook предупредила своих клиентов о гуляющем на просторах всемирной паутины вирусе и попросила быть внимательными и не принимать участие в сомнительных промо-акциях, размещенных на сторонних ресурсах, а не на официальном сайте.

Мошенники требовали выкуп

В конце июня вирус-вымогатель Petya.A, поражающий операционные системы Windows нарушил работу некоторых эстонских фирм. Вирус Petya.A блокировал ценные компьютерные данные, а за их расшифровку мошенники требовали выкуп. Большего всего от кибератаки пострадала Украина. Из-за кибератаки строительный магазин Ehituse ABC вынужден быть закрыть отделения по всей стране. Исследовательская компания Kantar Emor также стала жертвой вируса.




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