09:51 26 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Представитель Белого дома Сара Сандерс

США: мы не объявляли войну Северной Корее

© REUTERS/ Jonathan Ernst
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0

Штаты придерживаются процесса мирной денуклеаризации КНДР, в то же время намерены оказывать на страну экономическое и дипломатическое давление.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Соединенные Штаты Америки не объявляли войну Северной Корее, об этом заявила журналистам представитель администрации президента США Сара Сандерс, сообщает Sputnik Беларусь.

Запуск баллистической ракеты Hwasong-12 в КНДР
© REUTERS/ KCNA
МИД КНДР пригрозил сбивать американские самолеты

Ранее КНДР заявила, что имеет полное право сбивать военные самолеты США, находящиеся вне воздушного пространства страны, так как Штаты объявили войну Северной Корее. С таким заявлением в ООН выступил руководитель МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — прокомментировала эту информацию Сандерс.

Представитель Белого дома также отметила, что США придерживаются мнения, что денуклеаризация КНДР должна быть мирной.

"Мы добиваемся мирной денуклеаризации, мы сосредоточены на этом", — сказала Сандерс. Однако она подчеркнула, что в то же время Штаты будут оказывать на Пхеньян максимальное дипломатическое и экономическое давление.

Ли Ён Хо накануне заявил, что после объявления президентом США Дональдом Трампом войны КНДР руководство страны будет рассматривать все возможные варианты для ответа. Руководство КНДР сочло объявлением войны слова Трампа о готовности "полностью уничтожить" Северную Корею, прозвучавшие в ООН.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • правительство
    Имеют право

    МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.

  • Кадр из фильма Çölçü (Степняк)
    Покорить Болливуд

    Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).

  • Министру образования России присвоено звание почетного доктора Армении
    Почетный доктор

    Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.

  • Архивное фото iPhone 6
    Город яблок

    В Алматы обнаружили подпольный цех по сборке iPhone: смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих.

  • Добыча угля на месторождении Кара-Кече. Архивное фото
    Где уголь?

    Жители Бишкека встревожены нехваткой некоторых видов угля и опасаются, что не смогут запасти достаточное количество топлива на зимний сезон.

  • Работа энергетиков на электросетях
    Ядерное сотрудничество

    Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, в том числе об оказании аварийной помощи друг другу.

  • Рижский свободный порт
    Слово и дело

    В Латвии поняли, что Россия выполняет свои обещания по сокращению транзита: грузооборот Рижского порта в этом году сократился почти на 5 процентов.

  • Бабушка с внуками, архивное фото
    Декрет для бабушек

    Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки, дающие возможность работающим бабушками и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за внуками.

  • В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта
    Молдавский спиртопровод

    Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.

  • правительство
    Имеют право

    МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.

  • Кадр из фильма Çölçü (Степняк)
    Покорить Болливуд

    Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).

  • Министру образования России присвоено звание почетного доктора Армении
    Почетный доктор

    Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль уличных театров в Бишкеке
Живые статуи и восточный колорит: фестиваль уличных театров в Бишкеке
Большой снег в Москве и Сухуме: послы доброй воли представили переизданный роман Гогуа
"Большой снег" в Москве и Сухуме: послы доброй воли представили переизданный роман Гогуа
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia