Какие компании вошли в список самых дорогих брендов в мире

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Компания Apple пятый год подряд возглавила список самых дорогих брендов в мире, согласно данным ‍на сайте консалтингового агентства Interbrand.

По данным ‍консалтингового агентства Interbrand, стоимость компании Apple оценивается чуть более 184 миллиардов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занимает компания Google, стоимость которой составляет порядка 142 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает компания Microsoft, которая оценивается порядка 80 миллиардов долларов.

Далее следуют такие компания, как Coca-Cola (порядка 70 миллиардов долларов), Amazon (порядка 64,8 миллиарда долларов), Samsung (более 56 миллиардов долларов), Toyota (более 50 миллиардов долларов), Facebook (более 48 миллиардов долларов), Mercedes-Benz (более 47,8 миллиарда долларов) и другие.