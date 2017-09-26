20:54 26 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Врач в больничной палате

Ученым удалось "разбудить" человека, пролежавшего в коме 15 лет

© Fotolia/ Edwardolive
В мире
Получить короткую ссылку
66 0 0

Французские ученые вернули к жизни человека, 15 лет находившегося в коме, благодаря воздействию на блуждающий нерв.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва ученые из института когнитивных наук во французском Лионе смогли разбудить человека, 15 лет находившегося в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщают французские СМИ.

"Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации", — заявили ученые.

Считается, что люди, пролежавшие в коме больше месяца, навсегда теряют шансы прийти в сознание, однако многие пациенты живут в таком состоянии десятки лет, прежде чем умрут, или родственники решатся на отключение систем жизнеобеспечения.

Пациент, которого вывели из комы, попал в автокатастрофу 15 лет назад, когда ему было 20 лет. Благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва и таламуса он уже реагирует на слова и действия окружающих, может самостоятельно двигать шеей и выполнять простые действия.

Все эти положительные изменения, по словам биологов, проявлялись и на уровне электрической активности мозга. На ЭЭГ пациента появились изменения, свидетельствующие о наличии рудиментарного сознания, а число активных связей между разными отделами мозга заметно выросло.

Сейчас ученые готовятся провести новые клинические испытания с большим числом добровольцев, которые помогут подтвердить полученные ими результаты и понять, что нужно сделать для дальнейшего улучшения состояния людей в коме.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
    Все не так!

    В Северной Осетии опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова.

  • Хызы, фото из архива
    Пора восстанавливать

    В Хызинском районе Азербайджана начинается восстановление домов, разрушенных взрывом и пожаром на оружейном складе министерства обороны.

  • Ереван, Армения. Каскад
    В десятку

    Армения заняла десятое место в списке самых популярных направлений поездок из России – таковы данные исследования, проведенного турсервисом.

  • Рижский свободный порт
    Еще потерпеть

    Рижанам придется терпеть вонь из порта еще 4,5 года: по распоряжению правительства, выбросы испарений химвеществ ограничат с 2022 года.

  • Река Шяшупе, архивное фото
    Что с ним делать?

    Суд Литвы в ускоренной форме рассмотрит дело в отношении гражданина России, который в пьяном виде перешел госграницу балтийской республики.

  • Председатель Парламента Андриан Канду
    Не хочет – заставим

    Президент Молдовы Игорь Додон обязан подписать законы, за которые повторно проголосовали депутаты, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.

  • Операция правоохранительных органов
    "Нелегал-2017"

    В Таджикистане стартовал второй этап операции "Нелегал-2017": МВД, Минтруда и различные службы будут искать иностранцев, нелегально находящихся в стране.

  • Калькулятор
    Перспективные миллиарды

    Торговый оборот между Узбекистаном и Россией по итогам 2017 года может вырасти до пяти миллиардов долларов, считают в министерстве внешней торговли.

  • Города России. Санкт-Петербург
    Народная дипломатия

    Педагоги из крупнейшего района Таллинна – Ласнамяэ – с официальным визитом посетят Санкт-Петербург для обмена опытом в сфере образования.

  • Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
    Все не так!

    В Северной Осетии опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова.

  • Хызы, фото из архива
    Пора восстанавливать

    В Хызинском районе Азербайджана начинается восстановление домов, разрушенных взрывом и пожаром на оружейном складе министерства обороны.

  • Ереван, Армения. Каскад
    В десятку

    Армения заняла десятое место в списке самых популярных направлений поездок из России – таковы данные исследования, проведенного турсервисом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
Жара, танки и взрывы: обстановка в сирийском Дейр-эз-Зоре
Киты-убийцы напугали серферов в Норвегии – кадры очевидцев
Киты-убийцы напугали серферов в Норвегии: кадры очевидцев
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia