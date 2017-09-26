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Илон Маск

Илон Маск: билет на Марс будет стоить около $200 тысяч

© REUTERS/ Mike Blake
В мире
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Основатель Space X снял презентационный ролик о колонизации Марса и показал отрисованную модель ракеты.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск в презентационном ролике показал свое видение колонизации Марса, стоимость билета на Красную планету будет зависеть от того, сколько багажа космонавт захочет взять с собой, сообщает Sputnik Беларусь

Для космических путешественников, которые уложатся в тонну, за полет на Марс придется заплатить порядка 140 тысяч долларов США. Маск признает, что экспедиция обойдется недешево и призывает поклонников космической одиссеи финансово поучаствовать в ней.

"Мы рассчитываем, что стоимость билета будет зависеть от массы багажа, который вы возьмете с собой", – рассказал Маск.

В подтверждение того, что его слова могут стать реальностью, он показал снимки офиса Space X в 2002 году – тогда там не было ничего кроме ковра и маракасов, с которыми сфотографировался сам Маск. Прежде межпланетные полеты были дорогими, но задумка Маска – в повторном использовании одной из ступеней ракеты, что удешевит полеты к ближайшей к Земле планете.

Маск сравнивает колонизацию Марса и колонизацией США. Он отметил, что для тех, кто решится полететь, путешествие будет веселым, но и опасным.




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