Американские зоологи обнаружили гигантских крыс, размером с собаку

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Первые реальные следы гигантской крысы, считавшейся мифической, были обнаружены американскими зоологами на Соломоновых островах, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Journal of Mammology.

© Sputnik. Табылды Кадырбеков Загадочное морское животное нашли на Филиппинах

Этот вид грызуна может достигать размеров небольших пород собак и кошек или вовсе превосходить их, сообщается в исследовании ученых.

"Новый вид млекопитающих действительно удивительное существо — это огромная, просто гигантская крыса. Это первый вид крыс, обнаруженный за последние 80 лет на Соломоновых островах, следы которого ученые безуспешно искали все это время", — сообщает Тайрон Лэйвери (Tyrone Lavery) из Полевого музея Чикаго (США).

Первые путешественники, попавшие на тропические острова Карибского моря и Индийского океана, часто описывали в своих воспоминаниях о необычайно крупных и агрессивных крысах и других грызунах, обитающих в этой местности, которые больше напоминают по размерам кошек и собак, а не своих сородичей из Европы.