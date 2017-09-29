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Арнольд Шварценеггер и Терминатор

Он вернется: режиссер "Терминатора" обещает еще одну трилогию

© AFP/ FRANCOIS GUILLOT
В мире
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Кэмерон уверен, что описанное в фантастике 80-х реализуется прямо сейчас.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Режиссер первых двух фильмов о терминаторе Джеймс Кэмерон собирается снова снять Арнольда Шварцнеггера в роли киборга и замыслил фильм как продолжение второй части "Терминатора", сообщил Sputnik Беларусь  со ссылкой на Hollywood reporter.

"Я наблюдаю за тем, что происходит сейчас в сфере разработок искусственного интеллекта — есть Илон Маск и Стивен Хокинг с тезисами о том, что это может не привести ни к чему хорошему. Научная фантастика из 80-х происходит сейчас", — рассказал Кэмерон. Он упомянул и ядерную угрозу, в страхе перед которой живут люди.

О "Терминаторе" часто говорят как об испорченной франшизе, по мнению портала, так как после первых двух фильмов общая линия повествования оказалась прервана. Однако культового режиссера удалось убедить взяться за съемки продолжения.

Сообщается, что история не будет учитывать никаких фильмов, которые были сняты после второй части франшизы. Режиссер планирует показать зрителям еще три части.




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