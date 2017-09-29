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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Юнкер видит перспективы расширения Евросоюза в ближайшем будущем

© REUTERS/ Christian Hartmann
В мире
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил расширить Евросоюз за счет балканских стран.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предположил дальнейшее расширение Евросоюза после выхода из его состава Великобритании, сообщает РИА Новости.

Актер Колин Ферт, архивное фото
© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
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Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, ровно через два года после запуска Brexit — начала переговоров между британским правительством и Еврокомиссией.

"Евросоюз будет состоять из 27 стран с конца марта 2019 года, и больше, чем из 27, в последующие пять лет, с 2019 до 2024 года", — заявил глава Еврокомитета журналистам.

Расширение Евросоюза за счет одной или нескольких балканских стран может произойти при смене состава Еврокомиссии, предположил в июне Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Кандидатами на вступление в Евросоюз в настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). Переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).




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