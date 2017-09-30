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Машина дорожной полиции в Швейцарии

Пользователям WhatsApp дали штраф в Швейцарии за переписку о "засаде"

CC BY 2.0 / Kecko / Ramsen SH - Cantonal Police of Schaffhausen
В мире
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Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Пользователей группы мессенджера WhatsApp в Швейцарии оштрафовали на 850 франков за сообщения о патруле полиции, сообщило издание 20 Minutes.

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Участник группы в кантоне Санкт-Галлен увидел на дороге патруль и написал об этом в общий чат, где состояли около 200 человек. 

Спустя некоторое время он и остальные пользователи получили штрафы в размере 850 швейцарских франков.

В прокуратуре Санкт-Галлена сообщили, что в кантоне ведется наблюдение за группами, в которых состоит более 30 человек, поэтому к этим людям и были приняты меры. Как власти следят за большими группами в мессенджере, не сообщается.

Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре. 




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