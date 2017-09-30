Каталонцы "оккупировали" школы, чтобы защитить избирательные участки

Гражданам Каталонии через социальные сети дают инструкции – брать с собой одежду, еду и воду.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Жители Каталонии с детьми "оккупируют" школы в автономном регионе, чтобы помешать полиции закрыть их в воскресенье 1 октября, когда должен состояться референдум о независимости, сообщает Sputnik Беларусь.

© Sputnik. Елена Шестернина Что происходит в Каталонии и насколько реально отделение от Испании

Общественная платформа SomEscola призвала граждан "защитить школы от опечатывания", при этом некоторые общественные организации предупреждают о недопустимости втягивать в такие действия детей.

"Мы категорически против опечатывания школ и хотим открыть их для демократии и референдума", – заявил представитель ассоциации Жозеп Мария Сервилло.

Он также сообщил, что ассоциация готова сделать все, чтобы люди могли прийти в школы и свободно проголосовать.

Гражданам Каталонии через социальные сети дают инструкции – брать с собой одежду, еду и воду.

В 2014 году уже проводился опрос о независимости от Испании, и хоть большинство граждан автономии высказалось за отделение Каталонии, юридической силы его результаты не имели. Власти страны ранее неоднократно заявляли, что отделение сообщества противоречит конституции Испании. В настоящее время правоохранители изымают бюллетени и урны для голосования, уже проведены аресты активистов.