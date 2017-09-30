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День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии

© Sputnik. Сергей Пятаков
В мире
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В последний день сентября православные христиане отмечают память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. В субботу, 30 сентября, православная церковь празднует День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день празднуют не только христианский праздник, но и именины у всех Вер, Надежд, Любовей и Софий. Знакомых женщин с такими именами обязательно поздравляют, дарят им цветы, иконки или сладости. 

Храм Дранда.
© Sputnik. Илона Хварцкия
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Этот праздник посвящен христианским мученицам, которые, несмотря на все гонения, не отреклись от своей веры. Троих дочерей Софии в итоге убили, а степень ее страданий была так велика, что два дня она прорыдала у их могил, после чего Бог сжалился и послал ей смерть. Все они были причислены к лику святых.

Как пишет Sputnik Беларусь, у праздника есть много традиций и связанных с ним народных поверий: например, считалось, что 30 сентября женщина должна с утра громко поплакать, чтобы отогнать от дома зло.

Именины и великий день

Тем, у кого в этот день выпадает день ангела, необходимо обязательно идти в церковь. У великомучениц можно просить здоровья, любви и благополучия — как себе, так и всей семье. А вот Софии можно молиться за здравие больного ребенка, избавление от "женских" болезней и зачатии.

Принято проводить День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в кругу семьи — однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.

Арда Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ежегодно 30 сентября на протяжении нескольких веков. Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день — во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.

Что можно, а что нельзя делать в этот день

В старину в этот день у женщин был очень своеобразный ритуал: с утра нужно было обязательно громко поплакать — считалось, что плач отгонит от дома все беды и болезни и от самой женщины, и от всей ее семьи.

В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Считается, что все это в будущем может принести вам несчастья, поэтому старайтесь не нарушать запреты праздника.

Также в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в старину не рекомендовали венчаться — это очень плохая примета и не сулит молодой семье ничего хорошего.

 




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