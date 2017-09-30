Командир Рижского ОМОНа о Дне Победы: ощущение, что это было вчера

Sputnik, Алексей Стефанов.

В небольшом здании посольства Республики Абхазия в Москве было не протолкнуться – в трех его залах собрались дипломаты и друзья республики, чтобы вместе отметить День Победы.

© Sputnik. Наталья Айриян Президент РЮО поздравил народ Абхазии с Днем Победы

Одним из первых поздравить братский народ пришел министр иностранных дел республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, который по случайному совпадению оказался в этот день в Москве.

"Это большой праздник для Абхазии — мы всегда были вместе, всегда разделяли радость абхазского народа и пришли сюда, чтобы поздравить нашего друга — посла Игоря Муратовича Ахба и его коллег с этим праздником. Борьба за свободу и независимость нашего и абхазского народа проходила параллельно, мы имели дело с одними оппонентами, если можно так их назвать. И, конечно, мы боролись за независимость Южной Осетии, ощущая помощь абхазских братьев, других народов Северного Кавказа и всей Российской Федерации", — сказал Дмитрий Медоев корреспонденту Sputnik.

В ожидании официальных речей гости переходили из зала в зал, общались друг с другом. Среди других выделялись двое крепких мужчин с военной выправкой, внимательно слушавших седого мужчину в синем пиджаке, напоминающем военный мундир. Оказалось, что это был знаменитый командир Рижского ОМОНа Чеслав Млынник и два бойца из его отряда – Вадим Аксенов и Вадим Черных, присоединившиеся к нему уже после переезда легендарного командира из Риги в Россию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

"Приятно, что нас помнят. А все происходящее сегодня здесь наводит меня на воспоминания о прошлом — у меня ощущение, что все это была вчера. Смотрю сегодня на собравшихся здесь людей и понимаю, что время нас не щадит, но память остается. И она очень важна для наших детей и тех людей, кто сегодня идет в политику. Чтобы они делали соответствующие выводы, и не допускали ошибки, последствия которых приводят к войнам и гибели людей", — отметил Млынник.

Он рассказал, что в первый раз прибыл в Абхазию в конце ноября 1992 года, а в декабре с ним был уже один из его отрядов, а в январе прибыл второй.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы прошел в столице Абхазии

"Двадцать четыре года назад закончилась война, но о том, что мы там делали, до сих пор мало кому известно. Думаю, к 25-летию я все расскажу. Одна операция по штурму моста в Верхней Эшере чего стоит, когда 26 бойцов моего отряда взяли его за 12 минут. Хотя со стороны грузин его охраняло два батальона, а это до 750 человек! Правда, мы долго готовились к штурму — больше двух месяцев, но все четко просчитали. Да вот же – со мной стоят участники той операции…", — указал Млынник на своих собеседников.

В этот момент Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба взял слово и в зале стало сразу тихо.

"Этому радостному дню – Дню Победы и Дню Независимости предшествовала вероломное вторжение войск Госсовета Грузии в пределы Республики Абхазия. Творимое грузинскими гвардейцами в Абхазии свидетельствует о том, что это был настоящий геноцид в отношении абхазов. Но пострадали не только абхазы – Абхазия многонациональная республика, физическому насилию и истреблению, террору подверглись представители всех национальностей, которые проживали на тот момент в Абхазии. И среди убитых были также отдыхающие, прежде всего, из России. В первые часы вторжения Абхазия понесла большие потери – в неравной схватке погибло около пяти тысяч человек, было около 15 тысяч раненых и около 300 человек пропало без вести. Но в эти тяжелые дни с нами рядом были наши друзья добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России, со всех регионов России, а также из Ближнего и Дальнего зарубежья", — отметил посол и высказал огромную благодарность добровольцам, без помощи которых выстоять в эти дни было бы очень сложно.

© Sputnik. Дмитрий Дубинский День Победы и Независимости в посольстве Абхазии в РФ

После чего Игорь Ахба перешел к награждению. Один за другим к нему вышли бойцы отряда Чеслава Млынника — Вадим Аксенов и Вадим Черных, которым были вручены Ордена мужества и юбилейные медали Министерства обороны Абхазия. Сам Млынник был награжден высшей правительственной наградой Республики Абхазия — Орденом Леона в мае этого года, в День добровольца.

А после официальной части перед гостями выступили участники конкурса "Ты супер! Танцы" — Милена Тачулия и Леон Капба. После зажигательного танца посол сказал им, что Абхазия очень гордится ребятами и надеется на их победу, «чтобы все узнали, что абхазы умеют не только петь, но и танцевать".

© Sputnik. Дмитрий Дубинский День Победы и Независимости в посольстве Абхазии в РФ

Когда же дошла очередь до групповой фотографии, оказалось, что в зале присутствует еще один друг абхазского народа, сделавший очень много для признания республики, почетный гражданин Абхазии Сергей Бабурин.

© Sputnik. Дмитрий Дубинский День Победы и Независимости в посольстве Абхазии в РФ

"Я впервые прибыл в Абхазию в августе 1992 года, когда только началась война и делал все, чтобы остановить это кровопролитие и прежде всего, чтобы гарантировать, защитить право абхазов жить на своей земле. Я тогда встречался с руководством Абхазии, грузинской частью руководства Республики Абхазия уже в Сухуме, мы даже прилетели на переговоры с Шеварднадзе, которые закончились ничем, и мы отказались даже от чая, сели в самолет и улетели, — припомнил в разговоре со Sputnik Сергей Бабурин. — Я тогда был народным депутатом Российской Федерации, руководителем фракции и лидером оппозиции президенту Ельцину в Верховном Совете. Поэтому сражающаяся Абхазия была для нас осколком сражающегося Советского Союза. Ведь по большому счету непризнанные государства остались последними осколками Советского Союза, не нарушившими конституцию СССР. А Москва, Минск, Киев – это были столицы сепаратистов, потому что Беловежские соглашения – это победивший сепаратизм".

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

Бабурин отметил, что позже он был среди тех, кто помог мобилизовать добровольцев и через парламент России сделал все возможное, «чтобы поддержать справедливую борьбу жителей Абхазии на существование».

"Поэтому в 1993 году уже во время нашего конфликта с Ельциным и конституционно-военного кризиса в России, когда мы находились в осажденном Верховном Совете, последняя радостная весть для меня была, что абхазы освободили Сухум, что война заканчивается победой. Так что для меня сегодня это и личный праздник", — сказал Бабурин.

А после официальной части началось застолье, во время которого Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба лично подходил к каждому гостю, предлагал попробовать то или иное блюдо и постоянно повторял, что никто не уйдет из этого дома, пока столы на опустеют. И гости не могли отказать гостеприимному хозяину.