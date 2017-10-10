День рождения основателя "ВКонтакте": 5 цитат

В 2017 году, по данным Forbes, основатель популярной российской соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram вошел в 100 богатейших бизнесменов мира.

Сегодня свое 33-летие празднует основатель "ВКонтакте" и Telegram, программист, рублевый миллиардер и предприниматель Павел Дуров.

У Дурова гуманитарное образование, в 2006 году он окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Еще в годы студенчества программист разработал несколько некоммерческих проектов, которые были ориентированы на учащихся.

После окончания вуза будущий миллиардер запустил бета-версию всем известного сайта "ВКонтакте", о запуске нового проекта Павел Дуров сообщил на одном из своих ресурсов. Уже через два года на сайте было зарегистрировано более 20 миллионов пользователей.

В 2013 году появился бесплатный мессенджер Telegram, его авторами стали Павел и Николай Дуровы. В августе этого года Павел сообщил, что ежедневно присоединяются 600 тысяч новых пользователей.

В день рождения Павла Дурова Sputnik Беларусь собрал пять цитат известного бизнесмена.