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Мост Лупу в Шанхае

Стеклянный мост в Китае начал трескаться под ногами туристов

© Sputnik. Александр Вильф
В мире
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​На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Global Times, сообщает Sputnik Южная Осетия‏.

​На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.

После того, как видео вызвало переполох в местных соцсетях, администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что трескающееся стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.




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