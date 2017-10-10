Стеклянный мост в Китае начал трескаться под ногами туристов

​На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Global Times, сообщает Sputnik Южная Осетия‏.

"Broken glass" special effects on a glass bridge along a cliff in North China's Hebei Province scare tourists pic.twitter.com/GHBZhNaGq7 — Global Times (@globaltimesnews) 9 октября 2017 г.

​На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.

После того, как видео вызвало переполох в местных соцсетях, администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что трескающееся стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.