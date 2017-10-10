В Атлантике образовался ураган "Офелия"

Новый тропический шторм станет пятнадцатым в этом сезоне, а 2017 год рискует стать рекордным по количеству ураганов.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), шторм сформировался над океаном в 1384 километров юго-западнее Азорских островов. Порывы ветра в эпицентре урагана достигают 65 километров в час, циклон движется на северо-восток со скоростью семь километров в час и в ближайшие сутки усилится, сообщает Sputnik Беларусь.

По информации NHC, "Шторм сформировался над Атлантическим океаном и не представляет опасности для любых территорий в течение следующих 5 дней".

Tropical Storm #Ophelia is located over the open Atlantic and will not threaten any land areas for the next 5 days pic.twitter.com/3AnRKr0Nh2 — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 9 октября 2017 г.

В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов, поэтические названия которых никак не ассоциируются с их последствиями. В конце августа ураган "Харви" нанес значительный ущерб штату Техас. В начале сентября на американское побережье обрушилась "Ирма", на смену которой пришли "Катя" и "Хосе". В середине сентября ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико и оставил после себя серьезные разрушения. 9 октября юго-восточного побережья США достиг ураган "Нейт" и принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством. Жертвами этих ураганов стали около 200 человек.