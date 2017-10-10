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Польша создаст кибервойска за полмиллиона долларов

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Миноборны Польши, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии, объявило о создании тысячной армии для борьбы в киберпространстве.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Власти Польши приняли решение о создании отдельных войск для борьбы с угрозами в киберпростанстве, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил министр обороны республики Антони Мачеревич во время III Европейского форума кибербезопасности CYBERSEC в Кракове.

"Мы приняли решение о создании кибернетических войск и расширении задач Национального центра криптологии", — сказал Мачеревич.

По словам министра, в настоящее время нет институтов, которые не подвергались бы кибератакам.

"Дезинформация — это одно из орудий противника, таким образом он хочет сформировать наше отношение и поведение. <…> Появляются инструменты, которые "инфицируют" общество, "фабрики" ботов, "троллей". <…> Все чаще правительства вынуждены предпринимать действия, связанные с отражением атак в киберпространстве", — отметил он, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

Власти выделят на этот проект два миллиарда злотых (около 547 миллионов долларов), личный состав "киберармии" составит тысячу человек.

Американские и европейские политики неоднократно заявляли, что Москва использует хакеров для влияния на политику западных стран. Главные обвинения касаются предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, называя их бездоказательными.




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