Лавров: взаимодействие в рамках СНГ - приоритет внешней политики РФ

В рамках Совета министров иностранных дел СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств было и остается ключевым приоритетом во внешней политике России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Сочи, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Для России взаимодействие в рамках СНГ было и остается ключевым приоритетом во внешней политике. Содружество по праву заслужило репутацию представительного регионального объединения с широким членским составом и значительным опытом успешного сотрудничества", — сказал он.

В рамках СМИД СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере.

© Sputnik Asatur Yesayants Лавров идет на рекорд

В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности, проект Основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

Одобренные по итогам заседания проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и Совета глав правительств 3 ноября в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Сочи встретится с главами Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Переговоры пройдут с 10 по 12 октября в Сочи.

Так, 10 октября Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.