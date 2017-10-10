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Миротворцы, архивное фото

Карасин: РФ сделает все для обеспечения группы войск в Приднестровье

© Sputnik. Шадрин
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Несмотря на то, что денонсация соглашения о военном сотрудничестве РФ и Украины осложнило снабжение российских миротворцев в регионе, военнослужащие РФ продолжают выполнять свои обязанности , отметил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Для обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье будет сделано все необходимое, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. 

"Несомненно, это решение Киева (денонсация соглашения о военном сотрудничестве РФ и Украины — ред.) осложнило снабжение российских миротворцев в регионе. Однако это не отразилось на деятельности наших военнослужащих, которые продолжают выполнять свои обязанности в полном соответствии с положениями российско-молдавских соглашений. Хочу вас заверить, что для обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье будет сделано все необходимое", — сообщил Карасин.

В 2015 году Верховная Рада Украины денонсировала соглашение между РФ и Украиной о транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые находятся в Приднестровье, усложнив таким образом снабжение Оперативной группы российских войск и российского миротворческого контингента в Приднестровье.

Также Карасин заявил, что Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы, но "сделать это можно лишь при достижении приднестровского урегулирования, однако до этого пока далеко".




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