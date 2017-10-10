Парламент Каталонии отгородили перед оглашением итогов референдума

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. На территории парка работают специалисты по обезвреживанию взрывчатки. Доступ в парк обеспечен только депутатам и журналистам. Как пояснили в полиции, такие меры предприняты в целях безопасности — правоохранительные органы не хотят повторения ситуации, которая случилась в воскресенье. Тогда во время акции протеста небольшая группа людей закидала здание парламента яйцами и другими предметами, пишет РИА Новости.

© AFP/ ANDY BUCHANAN Сколько стоит независимость Каталонии

Повышенные меры безопасности обусловлены тем, что вечером во вторник, 10 октября, глава женералитета Карлес Пучдемон выступит перед каталонским парламентом, огласив результаты референдума о независимости Каталонии. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партии "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да", выступающих за независимость, абсолютное большинство. Хотя в повестке дня законодательного органа такого пункта нет.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в вопросах стремления Каталонии к независимости на уступки не идет. В воскресенье он повторил свои высказывания, что отказывается торговаться о единстве страны, а также что Мадрид не будет вести переговоры "под угрозами".