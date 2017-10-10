"Даю установку": самые популярные целители девяностых

Легендарный советский экстрасенс Аллан Чумак сегодня на 83-м году ушел из жизни. Sputnik вспоминает его коллег из 90-х.

В конце восьмидесятых и начале девяностых СССР охватила волна интереса к целителям. Именно тогда, когда пал "железный занавес", а народ застыл в ожидании чуда, люди с невероятными способностями вышли на огромные площадки, чтобы показать, на что они способны. А советское телевидение подхватило волну, молниеносно распространив информацию о тех, кто воскрешает и исцеляет.

Со временем людей со сверхспособностями становилось все больше. Каждый боролся за сенсацию. Одна за одной открывались школы белой магии, в телевизорах мелькали люди с загадочным выражением лица: мычали, разводили руками и пристально вглядывались в экран. А по другую сторону миллионы советских людей получали целительные волны, переставали седеть, лысеть и даже становились абсолютно здоровыми.

Интернет и сегодня пестрит благодарностями в адрес экстрасенсов и магов от жителей не только бывшего СССР, но и тех, кто получил исцеление из Германии, США, Италии и других стран.