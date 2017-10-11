Хакеры могут получить доступ к данным пользователя через WhatsApp

Программист, чтобы наглядно показать уязвимость, написал приложение, которое может следить за тем, с кем переписывается тот или иной пользователь.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. С помощью уязвимости в популярном мессенджере WhatsApp злоумышленники могут отслеживать личные данные пользователей, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на профильное издание TNW.

По информации специалистов, любой человек, знающий номер абонента, может отследить, когда он включает или выключает приложение — это можно понять по видимому онлайн-статусу.

© Sputnik. Александр Кряжев В Китае заблокировали WhatsApp

Для того, чтобы наглядно показать уязвимость, программист Роб Хитон написал приложение, с помощью которого можно изучить данные нескольких гипотетически связанных друг с другом интернет-пользователей. С помощью него можно понять, кто с кем общается, и как часто происходят контакты.

Ранее подобные "дыры" были обнаружены и в Facebook, которому принадлежит WhatsApp, и в дейтинг-сервисе Tinder.

Рядовым пользователям вряд ли стоит беспокоиться о том, что их данные понадобятся хакерам, это, скорее, касается публичных персон, к которым постоянно прикован интерес СМИ.